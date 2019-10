PALERMO 8 OTTOBRE - La Cassazione nega i domiciliari per Giovanni Brusca, in carcere da 23 anni per la strage di Capaci e altri crimini efferati come aver sciolto nell'acido il figlio 13enne del pentito Di Matteo. "Non merita ulteriori benefici", afferma Maria Falcone. L'avvocato di Brusca parla invece di "ravvedimento e cambiamento" dell'ex boss mafioso.