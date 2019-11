Maltempo: Calabria, allerta passa da rossa ad arancione, domani giallo

CATANZARO, 12 NOVEMBRE - E' stato ridotto da rosso ad arancione il livello di allerta sulla Calabria per l'ondata di maltempo che sta interessando la regione dalla notte scorsa. La Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha indicato dalle 12 alle 24 di oggi un'allerta arancione per criticità meteo-marine sulla provincia di Reggio Calabria e sulle fascia ionica catanzarese, crotonese e cosentina, e gialla per la fascia tirrenica catanzarese e cosentina. Per domani è prevista un'allerta gialla su tutta la regione.