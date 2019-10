Maltempo: notte di paura nell'alessandrino, ingenti i danni capo Protezione Civile in viaggio per il

GENOVA, 22 OTTOBRE - Notte di paura nell'Alessandrino per la violenta ondata di maltempo delle ultime ore, che sta causando ingenti danni. Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida sta calando ma il ponte che lo attraversa resterĂ chiuso fino al mattino. Le scuole oggi resteranno chiuse nelle zone colpite. Chiuso anche lo svincolo della A21 in direzione di Milano. Fiumi esondati, scuole chiuse, frane, sfollati, allagamenti anche in Lombardia e Liguria. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli presiederĂ alle 8.30 una riunione in Prefettura ad Alessandria

Fonte immagine (Tgcom24 - Mediaset Play)