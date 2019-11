Manovra: in arrivo 300 emendamenti, ecco cosa cambia da Plastic Tax a auto, Di Maio, assurdo

ROMA, 18 NOVEMBRE - E' pronta una raffica di emendamenti, ma il tempo per mettere a punto la manovra sempre di meno. Dai fondi per Venezia alle tasse, diversi gli argomenti sul tavolo“ Manovra “in evoluzione”: dalla plastic tax a Quota 100, cosa può cambiare l tempo per completare la legge di Bilancio non è molto, eppure sono ancora molte le modifiche che potrebbe subire prima di approdare nell'Aula di Palazzo Madama il prossimo 3 dicembre, per poi passare in commissione Bilancio alla Camera e in Aula a Montecitorio con l'obiettivo del via libera definitivo in Senato in terza lettura. Lunedì 18 novembre scade il termine per presentare degli emendamenti in commissione Bilancio al Senato, ma le tematiche su cui si potrebbe intervenire sono le più disparate: dagli stanziamenti per Venezia alla guerra dichiarata a plastic tax e stretta alle auto aziendali, passando per i correttivi a Quota 100, sono questi alcuni dei temi al centro degli emendamenti al quale lavorano i partiti in Senato. Intanto, solo dai ministeri, le modifiche in preparazione sono quasi 200. Un lavoro non semplice, considerando che la corsa contro il tempo per presentare la manovra scade il 31 dicembre.

Manovra, raffica di emendamenti: i fondi per Venezia

Si cerca il consenso più ampio possibile all'emendamento che stanzia 200 milioni di euro complessivi nel 2020 e 2021 per aiutare Venezia a risollevarsi dai danni causati dalla calamità. Sottoscritto dai senatori veneti del Pd Vincenzo D'Arienzo ed Andrea Ferrazzi, sulla proposta di modifica c'è condivisione da parte di tutto il gruppo dem e non è escluso il sostegno anche altre forze politiche per dare un segno di unità del paese di fronte all'emergenza. Le risorse saranno destinate agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati, del patrimonio artistico, culturale ed economico, danneggiato dagli eventi eccezionali di natura ambientale in corso in questi giorni.

Manovra, raffica di emendamenti: plastic tax e Quota 100

Le opposizioni intanto lavorano a emendamenti per smantellare la plastic tax da 1,1 miliardi di euro nel 2020 e la stretta alle auto aziendali che dovrebbe invece portare nelle casse dello stato oltre 300 milioni nello stesso anno. Italia Viva punterà il dito contro le microtasse e il regime per l'anticipo pensionistico 'Quota 100'. A lavoro sugli emendamenti anche il governo. Dai fondi per lo sport, alla pa, passando per i bonus di Industria 4.0, sono solo alcune delle prime proposte di modifica alle quali lavora l'esecutivo.

Manovra, chi ci guadagna e chi ci perde: pagelle su giovani, casa e lavoro

Nel dettaglio, tra gli altri, l'emendamento che stanzia 120 milioni nel triennio 2020-22 per il nuovo fondo per lo sport istituito dalla manovra. Un'altra proposta prevede l'ingresso del contratto di espansione nello stesso regime degli ammortizzatori sociali e dunque di renderlo strutturale. Una proposta di modifica estende anche nel 2020 a tutti i neo papà, del pubblico e del privato, la possibilità di prendere cinque giorni di congedo.

Manovra, raffica di emendamenti: concorsi e pubblica amministrazione

Sul fronte Industria 4.0 verrebbe prorogato al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione dei dipendenti delle imprese che investono in innovazione. Sul versate della pa, si propone invece lo scorrimento, anche integrale, da parte delle amministrazioni pubbliche delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale e senza il limite numerico dei posti messi a concorso. Mentre si prorogherebbe al 31 dicembre 2021 la possibilità di stabilizzare i precari della pa. Tra le altre anche la proposta per la successione nelle aziende senza 'eredi' dove i proprietari vogliono dismettere l'attività, incentivandone l'acquisizione da parte degli stessi dipendenti, con agevolazioni sia per i lavoratori riuniti in una cooperativa che per i datori di lavoro.

