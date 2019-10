Manovra, Conte: 'Quota 100, rimarrà' Di Maio: carcere per evasori

ROMA, 17 OTTOBRE - Quota 100 "è un progetto su base triennale, che rimane", afferma Conte dopo il via libera di ieri in Cdm alla manovra economica. E sulla presenza delle coperture il premier ci mette "la mano sul fuoco". Di Maio tiene a precisare che il carcere per i grandi evasori è "un punto fermo" e che le misure anti evasione non devono essere "regali alle banche". Oggi i dati Inps sul precariato. Whirlpool: stamani corteo dei lavoratori a Napoli.

Fonte immagine (Milano Finanza)