Manovra, detassazioni sugli aumenti salariali Draghi 'ottimista sul futuro UE, l'euro un successo'

ROMA 12 OTTOBRE - 'Sono ottimista sul futuro dell'Europa', 'l'euro è più popolare che mai'. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi alla cerimonia per il conferimento di una laurea honoris causa alla Cattolica. Ultimo weekend prima della manovra: il governo pensa a detassare la prossima tornata di rinnovi salariali. M5s è in pressing sul carcere per gli evasori. Fa sponda il viceministro all'Economia del Pd Misiani. Uno studio della Commissione Ue per la prima volta stima la ricchezza offshore degli europei e le perdite per gli Stati. Dal 2004 al 2016 i Paesi Ue hanno perso in media ogni anno 46 miliardi di euro, ovvero circa lo 0,5% del Pil. L'Italia ha perso in media 3,12 miliardi, o l'8,7% del Pil.

Fonte immagine (la Repubblica)