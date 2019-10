Manovra, Governo frena su bonus figli

ROMA, 10 OTTOBRE - Frenata sul bonus figli: "ci sarà ma non subito", dice il viceministro Misiani. Nuovo vertice di maggioranza prima di lunedì, quando la Manovra sarà in Cdm per il via libera. Composta da 51 articoli la bozza del dl Fisco: rinvio a fine anno della restituzione delle tasse per le zone terremotate, più tempo per i ritardatari della rottamazione ter. Oggi in Cdm il dl Clima. Alitalia: torna Lufthansa e prova a scalzare Delta.