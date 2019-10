Manovra nel caos, resa dei conti nel Governo tra M5s e il Premier Conte

ROMA 19 OTTOBRE - La manovra del governo è nel caos ancora prima che i testi arrivino in Parlamento. I 5 Stelle si schierano con le partite Iva contro le misure sul contante, i pos, il cuneo fiscale. "Questa manovra può e deve ancora migliorare tanto perché non accetteremo mai un gioco a ribasso sulla pelle dei più indifesi", afferma Di Stefano a tarda sera. Il premier Conte apre a nuove verifiche sui testi, ma difende le misure. Franceschini e Gualtieri gettano acqua sul fuoco ma intanto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis avverte: "Chiederemo chiarimenti all'Italia" come a tutti i Paesi "in cui vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio della Ue".