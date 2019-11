Manovra, oggi vertice di maggioranza NO a taglio IVA assorbenti e a sospensione canone spiagge

ROMA, 14 NOVEMBRE - Si terrĂ oggi alle 18 il vertice di maggioranza chiamato dal Governo per decidere una "nota metodologica" su come portare avanti i lavori sulla legge di bilancio. Dichiarato intanto inammissibile l'emendamento al dl fiscale che chiedeva una riduzione dal 22 al 10% dell'Iva sugli assorbenti. Respinte anche le proposte di sospendere nel 2020 il pagamento dei canoni per le concessioni delle spiagge. Nel 2018 lo Stato ha speso in assistenza sociale 116 miliardi: +58,9% rispetto al 2008.