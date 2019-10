Manovra, torna ipotesi abbassare tetto contante e Sugar Tax slitta l'approdo in CDM. Alitalia, oggi

ROMA, 15 OTTOBRE - Il Consiglio dei ministri di stasera potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, così che Decreto fiscale e Legge di bilancio slitterebbero a un Cdm successivo: lo hanno reso noto ieri sera fonti di Governo, non confermate da Palazzo Chigi. Per la Manovra economica tornano intanto l'idea di abbassare il tetto al contante e l'ipotesi della sugar tax. Per quota 100 si pensa a una sorta di clausola di salvaguardia, alternativa a un intervento sulle finestre. Alitalia: oggi i cda di Atlantia e Fs. Whirlpool: stamani vertice a Palazzo Chigi.