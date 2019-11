Meteo allerta arancione Protezione Civile. Ecco il dettaglio su Nord, Centro, Sud e Isole

Nonostante la fase più cruenta dal maltempo si stia lentamente attenuando, continua a seguire con attenzione il percorso della forte perturbazione che ha raggiunto il nostro Paese nel secondo step del fine settimana. In queste ore la fase più attiva delle precipitazioni si è spostata verso le regioni meridionali. Si segnalano infatti piogge sparse nella aree interne calabresi, in Basilicata e su alcuni tratti della Puglia. Residue piogge cadono inoltre su alcune zone del Centro come in Toscana, in Umbria e sul nordest della Sardegna ma in un contesto di miglioramento. Ampie schiarite sono in atto sulle regioni del Nord con una moderata instabilità solo sulle aree più orientali del Friuli.

La persistenza di una residua circolazione ciclonica, manterrà tuttavia ancora condizioni di tempo instabile anche nelle prossime ore. A rischio pioggia saranno le aree più orientali del Nord, le zone interne della Toscana, dell'Umbria fino a quelle del Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica. Meglio andranno le cose sul resto del Paese dove si affacceranno inoltre generose schiarite. Verso sera però, il quadro meteorologico tornerà a peggiorare sull'estremo Nordovest e sulla Liguria per l'approssimarsi di una nuova perturbazione attesa per la giornata di martedì.

Nonostante il maltempo più minaccioso, come detto, si stia attenuando, il Dipartimento della Protezione Civile ha prorogato lo stato di ALLERTA per alcune regioni. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti , è stata valutata per la giornata di lunedì 4 novembre, allerta arancione sui bacini marittimi di Levante, in Liguria e su parte di Emilia-Romagna e Calabria. Gialla invece in Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, su gran parte della Calabria e sui settori nord-orientali della Sicilia.

