Meteo Allerta Rossa in Liguria, disagi in Toscana e Campania. tromba d'aria a Lavagna

Situazione grave in Liguria a causa della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore. Il torrente Petronio è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Le province di Genova e La Spezia son quelle più interessate dal maltempo con piogge, temporali violenti e forte vento di Libeccio e Scirocco che ha reso il mare agitato con conseguenti mareggiate. Si segnalano numerosi allagamenti.

Una tromba d'aria a Lavagna, in provincia di Genova, ha fatto scoperchiare tetti. Per la zona del Tigullio il grado di allerta meteo è stato elevato a Rosso dalla protezione civile.

A Sanremo due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato.



Nell'entroterra di Sanremo si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni e diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia. Sestri Levante è stata interessata da un violento temporale che ha portato 57.6 mm/1h di pioggia. A causa del maltempo sono state chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia. Anche il livello del Vara, nello spezzino, si è alzato oltre il secondo livello di guardia.



Oltre alla Liguria, anche la Toscana e la Campania sono alle prese con il maltempo. Le province di Pisa ed Empoli sono state particolarmente colpite dalle piogge che hanno allagato numerosi scantinati.

In Campania la città di Nocera inferiore è praticamente quasi isolata, il sindaco ha ordinato l'evacuazione.

