Meteo: allerta arancione Ciclone, MEDIterranean hurriCANE Nubifragi al Sud. Ecco Dove

La nuova settimana si apre nel peggiore dei modi sul fronte meteorologico. Ci attende infatti un lunedì all'insegna del tempo in rapido peggioramento per il transito di un'intensa perturbazione collegata ad un profondo e minaccioso vortice di bassa pressione sviluppatosi domenica tra la Sardegna e le Isole Baleari. Nel suo movimento verso le coste tunisine, richiamerà forti venti da Scirocco e le sue caratteristiche potranno assumere quelle tipiche di un Uragano mediterraneo detto anche Medicane (dalla fusione dei termini inglesi MEDIterranean hurriCANE).

Ci sono dunque tutti i presupposti per un imminente e forte PEGGIORAMENTO che nelle PROSSIME ORE comincerà a svilupparsi su alcune regioni del Paese dove aumenterà sensibilmente il pericolo di nubifragi e fenomeni alluvionali. Vediamo dove si andranno a concentrare nel corso della giornata questi eventi a tratti estremi.

In mattinata il tempo sarà già piuttosto grigio e cupo su molte zone del Paese nonostante le piogge non saranno particolarmente intense su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Col passare delle ore arriverà qualche temporale sulle due Isole Maggiori.

Dal pomeriggio invece, le precipitazioni si faranno più decise e diffuse e investiranno tutto il Nord coinvolgendo anche Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Ma la situazione peggiore si andrà sviluppando nel corso del pomeriggio e della sera. Sotto stretta osservazione dapprima tutti i comparti siciliani dove potranno verificarsi forti temporali accompagnati da abbondanti piogge e nubifragi che eleveranno il rischio di alluvioni lampo. Verso sera la furia delle precipitazioni si sposterà intorno all'area orientale siciliana per poi colpire le zone centro meridionali calabresi specie l'area ionica. Nel corso della notte successiva sotto un maltempo a tratti estremo saranno ancora la Calabria ionica, la Basilicata e i settori centro settentrionali della Puglia mentre si attenua l'intensità dei fenomeni su tutta l'area siciliana. Qualche forte rovescio potrà cadere anche sui comparti orientali della Sardegna. Sul resto d'Italia le piogge saranno sempre meno intense o addirittura assenti sul Nord-Ovest.

Attenzione al netto rinforzo dei venti di Scirocco, con raffiche di burrasca forte o tempesta, su Sicilia e Calabria, in estensione dalla serata alla Basilicata. Possibili mareggiate sono attese lungo le coste esposte.

Segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e pericolo temporali su gran parte della Basilicata e della Calabria e su tutto il territorio della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla sui bacini costieri della Toscana, parte di Abruzzo, su tutta la Puglia e sui restanti settori calabresi e della Basilicata.

