Meteo Forte peggioramento in atto, Allerta arancione della Protezione Civile. Ecco Dove

L'Italia continua ad essere uno dei principali obbiettivi delle perturbazioni atlantiche che in questi giorni si susseguono a ritmo praticamente regolare. Anche questa mattina la nostra Meteo CRONACA DIRETTA infatti, segue con attenzione gli effetti di un nuovo forte peggioramento già in azione in queste su molte regioni del Nord e parte del Centro. Piogge e qualche rovescio sono in azione sulla Liguria, sul Piemonte orientale, in Lombardia, Emilia-Romagna e su molti tratti del Triveneto. Piovaschi sparsi sono in corso comunque anche sul nord della Toscana, in Abruzzo e nelle aree interne laziali. Più tranquillo invece il meteo sul resto del Paese.

Si preannuncia dunque un'altra giornata piuttosto difficile sul fronte meteorologico. Le correnti orientate dai quadranti sudoccidentali continueranno a concentrare la fase più attiva del maltempo sul Nordest, sul levante ligure, sui settori ovest della Sardegna e su tutta la fascia tirrenica centro settentrionale. Meglio andranno invece le cose sui comparti adriatici e al Sud fatta eccezione della Campania dove il meteo risulterà più instabile. Col passare delle ore il quadro meteorologico andrà inoltre parzialmente migliorando all'estremo Nordovest.

Vi segnaliamo che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo per la giornata di martedì 5 novembre, a causa del rischio di venti forti o di burrasca sud-occidentali sulle regioni del Centro e su parte del Sud specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata inoltre, si prevedono ulteriori precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata Allertaa rancione sul Lazio meridionale e appenninico, su Campania e Molise. Gialla invece sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, sul quello nord-orientale della Lombardia, Levante ligure, versante meridionale dell’Emilia-Romagna e su quello occidentale delle Marche. E ancora su Toscana e Umbria, sul resto del Lazio e della Campania, sull'area occidentale dell’Abruzzo, sul versante costiero del Molise e su quello sud-occidentale della Basilicata.

Notizia segnalata da (iLMeteo)