Meteo: Forti piogge e locali nubifragi. Poi Ponte Ognissanti-Weekend di Pioggia e Freddo! Ecco Dove

Il quadro meteorologico generale sta subendo una brusca virata verso l'autunno e nel futuro prossimo l'atmosfera pare continuerà a mantenere un atteggiamento piuttosto dinamico.

Già a partire dalla giornata di giovedì 31 ottobre è in arrivo infatti una nuova perturbazione, e così avverrà anche nel tanto atteso ponte festivo tra Ognissanti E weekend, quando molte zone del Paese dovranno fare i conti con l'arrivo di un nuovo fronte di pioggia e freddo.

Ma andiamo con ordine cercando di darvi maggiori dettagli in sede previsionale.



Giovedì 31 il maltempo continuerà a spadroneggiare su molte regioni d'Italia, mettendo a repentaglio anche la notte di Halloween e colpendo principalmente il Nordovest e tutte le regioni centrali, specie l'area tirrenica, dove saranno attivi numerosi temporali. Altre piogge bagneranno il basso Tirreno in particolare la Campania e la Calabria.

Tempo più asciutto invece al Nordest, sul basso adriatico e sulla Sicilia.

Ed eccoci al venerdì, primo giorno di novembre e festa di Ognissanti. Un vortice di bassa pressione, in formazione a causa dell'afflusso d'aria fredda da nord-est, condizionerà negativamente il tempo soprattutto su Sardegna e Lazio, ma anche al Sud, dove si registreranno precipitazioni più sparse e isolati temporali.

Nel contempo il quadro meteo risulterà più tranquillo al Nord e sul resto del Centro dove si potrà godere di qualche generosa schiarita assolata.

Attenzione solo al freddo notturno e mattutino che avvolgerà tutto il Nord con temperature quasi di stampo invernale. Ma le temperature sono destinate ad abbassarsi notevolmente anche sul resto del Paese.

Nel corso del weekend giungeranno poi in rapida sequenza due perturbazioni pilotate da un vortice di bassa pressione presente tra il Regno Unito e la Francia. Il primo dei due fronti perturbati arriverà sabato,attivando una circolazione ciclonica sul mar Ligure. Tempo in deciso peggioramento dunque al Nordovest e, a seguire, al Centro e al Sud, segnatamente sul versante tirrenico; infine, nel pomeriggio/sera, estensione dei fenomeni anche al Nordest.

Ma in linea generale la giornata peggiore sarà quella di domenica quando i capricci di un ritrovato autunno si faranno strada praticamente su tutto il Paese, a causa di una seconda perturbazione.

La fase più intensa del maltempo andrà a concentrare la sua pesante azione soprattutto sulla Lombardia, ancora sul Nordest, e su molti tratti del Centro, con forti piogge, temporali e locali nubifragi in Toscana, Umbria, Lazio, fino a Roma .

Le avverse condizioni meteo non risparmieranno nemmeno il Sud dove le precipitazioni più intense colpiranno principalmente la Campania.

Attenzione anche alle forti raffiche di Scirocco, ma soprattutto di Libeccio fino a 80 km/h che potranno colpire provocando anche alcune mareggiate.

