Meteo piogge e nevicate in atto, Allerta Rossa Protezione Civile. Ecco il dettaglio con previsioni

ROMA, 15 NOVEMBRE - Aggiornamento ore 11: si conferma in queste ore l'elevato livello di attenzione sul fronte meteorologico a causa del previsto forte peggioramento delle condizioni atmosferiche. La nostra Meteo sta infatti seguendo in queste ore l'evolversi di forti piogge, le quali, dopo aver investito nella notte il Nordovest, si stanno muovendo gradualmente verso il resto del Nord, la Toscana e il nord del Lazio. Proprio su quest'ultima regione segnaliamo un forte temporale con allagamenti nelle zone di Civitavecchia con seri problemi alla circolazione stradale. Inoltre piogge cadono sulla Lombardia orientale, l'Emilia centro occidentale, tutto l'arco alpino fino a tutto quello orientale. Attenzione anche alla neve che potrà ancora cadere copiosa oltre i 1000 metri di quota.

Nelle PROSSIME ORE il quadro meteorologico continuerà a rimanere assai perturbato. Sotto stretta osservazione saranno soprattutto la Toscana l'Emilia Romagna, la Lombardia orientale e molti settori del Triveneto in particolare la fascia alpina e prealpina. Forti ed abbondanti nevicate si prevedono sopra i 1100-1200 metri con accumuli davvero notevoli con possibili seri problemi alla circolazione stradale. Alcune nevicate sono previste inoltre sull'Appennino settentrionale intorno ai 1400-1500 metri.

Attenzione al rinforzo dei venti da Scirocco che colpiranno nuovamente l'area adriatica provocando nuove mareggiate sulle coste esposte ed un rinnovato fenomeno dell'acqua alta a Venezia (150cm alle 11.20).

Col passare delle ore, specie dal pomeriggio, forti piogge e locali nubifragi raggiungeranno anche il Lazio con rischio disagi per la città di Roma. Nel contempo altre importanti precipitazioni si andranno ad isolare sulle estreme zone del Nordest soprattutto su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia e sempre con abbondanti nevicate sulle aree dolomitiche.

Tempo più tranquillo invece al Sud e su alcuni tratti della fascia adriatica. Solo verso sera potrà arrivare qualche pioggia a bagnare le coste campane.

Vi segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni previsti e in atto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di venerdì 15 novembre, ALLERTA ROSSA in alcuni settori del Veneto. Arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su molte aree di Veneto, Liguria e zone interne e costiere toscane. Valutata, infine, ALLERTA gialla su Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, su gran parte dell’Emilia-Romagna, su parte della Lombardia e sui settori rimanenti di Friuli Venezia