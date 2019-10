Meteo Temporali e Grandine in atto, allerta della Protezione Civile. Ecco Dove

Un nuovo ed intenso peggioramento è giunto sulle regioni settentrionali dove sono già in atto temporali e piogge. Una perturbazione atlantica, da ore, sta producendo maltempo soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Sorvegliata speciale in queste ore è la Liguria dove sono attesi i maggiori quantitativi di pioggia (fino a 100 mm). Per tali motivi la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per diverse regioni.

PROSSIME ORE: l’allerta gialla per temporali e forti piogge è valida per le prossime ventiquattro ore in Liguria mentre l’allerta per rischio idrogeologico (a causa di forti precipitazioni) è valida per Verbano e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, media-bassa Valtellina. La causa del forte maltempo previsto su queste zone è il richiamo di correnti umide da sud-ovest collegate ad un profondo vortice instabile che si sta isolando in queste ore sul Mediterraneo occidentale. I nuclei instabili, bloccati ad est da un maestoso anticiclone percorrono la stessa strada rigenerandosi dinnanzi al Mar Ligure.

Prevediamo quindi per tutta la giornata di oggi maltempo al Nord-Ovest, in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Non si esclude, su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli, la possibilità di grandinate localmente violente. Anche domenica 20 ottobre la situazione rimarrà praticamente invariata con un'Italia letteralmente spaccata in due. Nord-Ovest ancora minacciato da un elevato rischio di piogge su Valle d'Aosta, rilievi dell'alto Piemonte e lombardi occidentali, migliora invece sul Friuli Venezia Giulia. Forti precipitazioni sono previste inoltre sui comparti liguri di ponente, in rapido spostamento su quelli di centro levante fino alle zone toscane del Massese. Altri fenomeni sparsi, seppur meno importanti, insisteranno sul resto dell'arco alpino centrale.

Notizi a segnalata da (iLMeteo)