Migranti, Di Maio: in settimana emetto misure su rimpatri 'Quote non bastano, ma respiriamo'

PALERMO 30 SETTEMBRE - "Oggi il 75% dei migranti che arrivano in Italia vanno in altri paesi europei. Non si risolve con la redistribuzione, ma così noi respiriamo": lo afferma Di Maio. E il ministro degli Esteri annuncia che in settimana emetterà "provvedimenti per accelerare le procedure di rimpatrio". Solo ieri sono stati circa 180 i migranti sbarcati a Lampedusa. "Verso i forestieri dobbiamo avere un'attenzione particolare", è l'appello di papa Francesco.

Fonte immagine (Corriere di Sciacca)