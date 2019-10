Migranti, incendio fuori Hot Spot Grecia: 5mila evacuati scontri tra profughi a Samos

SAMOS 15 OTTOBRE - Oltre 5mila persone sono state evacuate dopo che ieri sera un incendio è divampato alle porte del centro d'accoglienza migranti dell'isola greca di Samos. Il rogo sarebbe legato a scontri tra profughi: 8 persone sarebbero state portate in ospedale e secondo fonti non ancora verificate un minore non accompagnato sarebbe stato accoltellato a morte.