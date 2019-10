Migranti, ok Viminale a sbarco a Pozzallo della Ocean Viking. Salvini: Ong ricomincia pacchia

POZZALLO (RG) 30 OTTOBRE - EntrerĂ nel porto di Pozzallo alle 8 di stamani con 104 migranti a bordo la Ocean Viking, dopo l'ok del Viminale allo sbarco in seguito al forte pressing da parte di Pd e Iv. Francia e Germania ne accoglieranno 70. "Per le navi delle Ong straniere ricomincia la pacchia", commenta Salvini. In Libia circa 600 persone sarebbero state rilasciate intanto dal centro di detenzione di Abu Slim.