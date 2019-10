Migranti: Salvini, italiani non meritano porti riaperti (Video)

MILANO, 21 SETTEMBRE - "Vogliamo vedere i fatti e i fatti dal mio punto di vista sono gli sbarchi che sono ripresi e sono triplicati rispetto al periodo precedente". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul governo a margine di un incontro con i cittadini in un mercato milanese. "Sarò tra una decina di giorni a Lampedusa, perché gli italiani non meritano i porti riaperti" ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno.

Salvini, Tria?E' tra motivi per cui non c'è più il governo



"L'ex ministro Tria è uno dei motivi per cui non c'è più il governo" gialloverde. Così l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha replicato all'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla flat tax. "Hanno bloccato tutto quanto, strade, porti, aeroporti, ferrovie. Il taglio delle tasse non ce lo facevano fare, quindi abbiamo detto: facciamo votare gli italiani. Noi siamo persone serie e stiamo al governo se possiamo fare quello che abbiamo promesso", ha spiegato Salvini a margine di un incontro con i cittadini a un gazebo della Lega a Milano. Al governo "ci torneremo a breve - ha concluso - perché questo è un governo che sta insieme solo nel nome delle poltrone, quindi andiamo avanti".