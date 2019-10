Migranti, trovato barchino con 12 corpi naufragio Lampedusa oggi a Taranto ne arrivano 176

TARANTO, 16 OTTOBRE - Dodici corpi sono stati individuati nel barchino affondato davanti Lampedusa tra il 6 e il 7 ottobre: serviranno almeno 3 giorni per recuperare le salme. Stamani a Taranto i 176 migranti salvati dalla Ocean Viking. Altri 180 sono stati soccorsi in acque sar maltesi da motovedette italiane, dirette verso La Valletta che perĂ² ancora non concede lo sbarco.

E' giunta al molo San Cataldo del porto di Taranto la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, con a bordo 176 migranti, dopo il via libera all'attracco concesso dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La Ocean Viking, in due distinte operazioni, ad una quarantina di miglia dalle coste libiche, l'altro ieri ha soccorso e tratto in salvo 176 persone, tra queste anche 12 donne di cui quattro incinte e 33 minori di cui 23 non accompagnati.

Prefettura e Questura hanno attivato un dispositivo di accoglienza volto a regolare il trasferimento in sicurezza dei migranti all'hotspot di Taranto, in un'area decentrata dello stesso porto.