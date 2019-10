Milan: esonerato Giampaolo, arriva Pioli. Ginnastica, storico bronzo iridato per le azzurre

MILANO, 9 OTTOBRE - Il Milan esonera Giampaolo e chiama Pioli, che oggi dirigerà il suo primo allenamento in rossonero. Il Genoa conferma invece Andreazzoli. La Samp vuole Gattuso. Fa discutere intanto la maglia verde che sarà indossata dall'Italia: "non dà quella determinazione che serve in campo", secondo l'ex azzurro Gentile. Continua intanto oggi a Coverciano la preparazione degli azzurri. Mondiali di ginnastica artistica: storico bronzo per l'Italdonne ieri a Stoccarda.