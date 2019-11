Mittal, nuova inchiesta a Taranto, PD-M5S divisi sullo scudo

TARANTO, 17 NOVEMBRE - Anche la Procura di Taranto, dopo quella di Milano, apre un fascicolo sull'ex Ilva, dopo l'esposto dei commissari. L'ipotesi di reato è 'distruzione di mezzi di produzione' e 'fatti e comportamenti lesivi dell'economia nazionale' addebitabili ad Arcelor Mittal. Intanto, sale il pressing dei sindacati sul governo perchè non si punti solo sulle vie legali. 'Serve una soluzione presto', avverte il segretario del Pd Zingaretti e i Dem tornano ad aprire sullo scudo penale se, dice Marcucci, l'azienda vorrà rispettare gli impegni del contratto. Ma Di Maio esclude piani B che siano 'una via d'uscita' per Mittal. A Taranto gli operai si preparano alla resistenza contro la chiusura degli impianti.