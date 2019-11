Mittal, sindacati sulle barricate. 'Manifestazione a roma' a Taranto oggi il presidio degli operai

TARANTO, 18 NOVEMBRE - I sindacati sono sul piede di guerra per salvare l'acciaieria di Taranto e i suoi 11 mila posti di lavoro. La Fim valuta una manifestazione a Roma con i lavoratori e La Fiom assicura che gli operai non spegneranno gli impianti. Intanto i dipendenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva presidiano, a partire dalle 7 di questa mattina, la portineria C dello stabilimento siderurgico di Taranto. La protesta potrebbe inasprirsi nei prossimi giorni se ArcelorMittal non salderà le fatture in sospeso. Le imprese di autotrasporto hanno già proclamato lo stato di agitazione della categoria e messo in mora l'azienda.