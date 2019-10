Modena, gioco pericoloso ragazzi sdraiati in tangenziale Pasternak.

MODENA, 28 OTTOBRE - Non si può parlare di noia o di incoscienza e neppure di sfida. Perché in gioco c’è la vita e ha un valore troppo alto per essere posta sul ‘tavolo’ in cambio della gloria. E’ un fenomeno diffuso, purtroppo: consiste nello stendersi sulla strada oppure sui binari in attesa che arrivi un’auto o un convoglio. Ed è successo ancora: a segnalarlo è una modenese che, spaventata, sabato sera, ha messo in allerta gli altri automobilisti affinchè facessero attenzione.

Secondo la testimonianza della donna, che ora corre sui social network, «tre ragazzini si sarebbero sdraiati sul manto freddo della tangenziale per poi spostarsi poco prima dell’arrivo dell’auto». L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22 di sabato sulla tangenziale Pasternak, all’altezza dell’uscita 6, verso Bologna. Tre minori si sarebbero sdraiati sulla strada ma non si esclude che ad assistere alla scena ci fossero altri adolescenti.

