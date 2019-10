Mondiali di ginnastica, Simone Biles vince ancora l'Oro ora insegue il record

Simone Biles, dopo l'oro a squadre di martedì si aggiudica anche il titolo individuale All Around. La stella americana dopo aver stabilito il record di medaglie iridate con il 22 piazzamento sul podio (16 ori), si avvicina sempre di più al primato ginnico di tutti i tempi, ancora detenuto da Vitaly Sherbo, fermo a quota 23. Alla quattro volte olimpionica di Rio de Janeiro basterà un altro successo in una delle quattro finali per attrezzo in programma nel fine settimana per diventare leggenda. Giorgia Villa sedicesima. Elisa Iorio s'infortuna alla cavigliFonte immagine (Gazzetta)