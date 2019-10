Morto feto: ispettori Ministero Salute in ospedale Vibo

VIBO VALENTIA, 14 OTTOBRE - Visita stamane nell'ospedale "Iazzolino" di Vibo Valentia degli ispettori inviati dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la morte di un feto nel grembo della madre. Per la vicenda è indagata una ginecologa in servizio nel nosocomio. La specialista, che aveva seguito la gestante durante la gravidanza, è stata sentita in audizione assieme al primario di Ostetricia, Caterina Ermio; il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Elisabetta Tripodi, ed i vertici dei carabinieri. Nessuna dichiarazione da parte degli ispettori ministeriali, che nel tardo pomeriggio hanno lasciato la città per fare rientro nella capitale e riferire al ministro Speranza. Sabato, nell'ospedale "Jazzolino", erano arrivati i componenti della Commissione inviata dal dirigente del Dipartimento Tutela della salute della Regione, Antonio Belcastro. (ANSA