Moto: Malesia, pole a Quartararo, terzo Morbidelli

Il francese Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel gran premio della Malesia classe MotoGp. Con il tempo di 1'58"303 il pilota della Yamaha Petronas ha preceduto la Yamaha ufficiale di Maverick Petronas (+0.103) e il compagno di squadra Franco Morbidelli (+0.129). Sesto tempo per Valentino Rossi (+0.697). Il campione del Mondo Marc Marquez (Honda), caduto durante la Q2, partirà 11/o. Quinta pole position, in Moto2, per Alex Marquez a Sepang dove domani si corre il gran premio della Malesia. Nelle qualifiche lo spagnolo - che guida la classifica - ha preceduto Tetsuta Nagashima (ONEXOX TKKR SAG Team) e ad uno dei suoi principali rivali nella corsa per il titolo, Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), terzo in classifica generale alla vigilia della gara malese. Apre la seconda fila l'altro pilota del EG 0,0 Marc VDS, Xavi Vierge, davanti all'altro contendente per a corona, lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e a Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo). Terza fila per Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2). Luca Marini (SKY Racing Team VR46) è il migliore degli italiani e scatterà dalla decima casella davanti a Fabio Di Giannantonio (Beta Tools Speed Up), Iker Lecuona (American Racing KTM), Stefano Manzi (MV Agusta Temporary Forward) e ad Enea Bastianini (Italtrans Racing Team).