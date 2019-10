'Muoio, ti amo mamma'. I messaggi dal tir dell'orrore

ROMA 26 OTTOBRE - 'Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare'. Sono carichi di disperazione gli ultimi sms inviati dal 'tir della morte' sbarcato nel Regno Unito dal Belgio nei giorni scorsi. Nel container frigorifero del camion sono stati ritrovati i cadaveri di 39 migranti asiatici. Sui media britannici alcuni dei messaggi scritti martedì sera da Pham Thi Trà My, una 26enne vietnamita, a sua madre.