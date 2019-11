Ndrangheta: coinvolto in inchiesta anche noto legale Torino

TORINO, 5 NOVEMBRE - C'è anche Pierfranco Bertolino, noto penalista torinese, tra i destinatari dei provvedimenti notificati in queste ore dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta. Per l'avvocato, accusato di favoreggiamento personale, il gip Luca Fidelio ha disposto il divieto temporaneo di sei mesi dell'esercito dell'attività. Secondo le accuse, il legale, già coinvolto in una vicenda di presunti favori nella Procura di Torino, avrebbe svelato ad alcuni suoi clienti notizie riservate su indagini ed intercettazioni in corso.