Omicidio Sacchi, del grosso si difende: 'colpa del Rinculo'

ROMA, 29 OTTOBRE - sostiene che non voleva uccidere, ma per il gip nessun dubbio "Non volevo uccidere, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa": così Del Grosso, autore materiale dello sparo costato la vita a Luca Sacchi, ha raccontato quanto avvenuto fuori al pub di Colli Albani. Ma per il gip di Roma la volontà di uccidere è "indiscutibile". I pm hanno intenzione intanto di risentire Anastasia, fidanzata della vittima.