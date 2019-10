In piazza centrodestra a trazione Leghista, tensione con Fdi, Renzi contro quota 100

ROMA, 19 OTTOBRE - Il centrodestra sarà oggi compatto in piazza San Giovanni a Roma su iniziativa di Matteo Salvini ma non senza polemiche, con Fratelli d'Italia che protesta per i soli simboli del Carroccio sul palco. Ci sarà comunque Giorgia Meloni, come pure Casapound e Silvio Berlusconi, nonostante le perplessità espresse da una parte di Forza Italia. Intanto, dal palco della Leopolda, Matteo Renzi ribadisce la sua contrarietà alla Quota 100 e presenta simbolo e manifesto di Italia Viva, tendendo la mano all'elettorato di centro.