Piedimonte San Germano: operaio muore negli impianti Fca

FROSINONE 1 OTTOBRE – Incidente mortale nello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. La vittima è un operaio di 40 anni.

Secondo la ricostruzione l’uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa a freddo.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino, si indaga per omicidio colposo.

Le segreterie territoriali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm con le Rsa dello stabilimento hanno indetto uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni dopo l’incidente avvenuto stanotte.

In merito all’incidente il segretario generale Maurizio Landini della Cgil ha così commentato : “A nome mio e di tutta la Cgil, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'operaio che ha perso la vita sul lavoro stanotte nello stabilimento Fca di Cassino, oggi non servono davvero frasi e impegni di circostanza. Il governo ha finalmente avviato con i sindacati un confronto sul tema della sicurezza che adesso deve dare risposte ai lavoratori. Servono investimenti in formazione, prevenzione e controlli.La magistratura appurerà cause e dinamiche di questa ennesima tragedia, ma il mondo del lavoro adesso pretende fatti concreti che evitino il ripetersi di simili drammi".





Fonte immagine: 2aNews



Gianpaolo Isoldi