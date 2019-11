Premier Conte tra la folla a Taranto, 'non ho la soluzione in tasca' (Video Salvini)

TARANTO 9 NOVEMBRE - Conte affronta la protesta e le speranze di ambientalisti, operai cittadini di Taranto davanti allo stabilimento ex Ilva. Un lungo botta e risposta davanti alle telecamere con la folla, fatto anche di momenti di tensione: 'Non ho la soluzione in tasca', ha detto il presidente del Consiglio. Alla scadenza delle 48 ore concordate a Palazzo Chigi, tace Mittal malgrado il pressing del governo: 'Adempia ai suoi impegni', dice il ministro Di Maio al Forum ANSA. Mentre si chiamano fuori gli indiani di Jindal, si guarda ad acquirenti cinesi, ma si pensa anche alla nazionalizzazione: 'Se il mercato fallisce, tocca allo Stato', afferma il ministro pugliese delle Regioni Boccia.