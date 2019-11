Procura militare indaga sulla casa dell'ex Ministra Trenta Di Maio, 'deve lasciarla

MILANO, 19 NOVEMBRE - La Procura militare ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare eventuali profili di sua competenza sulla vicenda della casa dell'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, del M5s, assegnata al marito, maggiore dell'Esercito. Per Di Maio, 'è bene che ora l'ex ministra lasci. Se il marito, come militare, ha diritto a un alloggio può fare domanda e lo otterrà'. Lei si difende: "Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla? Io avevo bisogno di un alloggio più grande".