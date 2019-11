Pronta moratoria per le multe sui seggiolini fino al 6 marzo

ROMA, 10 NOVEMBRE - E' in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell'automobile il meccanismo antiabbandono sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd ha preparato un emendamento al decreto fiscale che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Intanto la maggioranza lavora alla proroga della cedolare secca al 21% per i negozi. Torna al 100% il turn over anche per gli statali in senso stretto ovvero i dipendenti dei ministeri, della presidenza del Consiglio, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici. Solo per rimpiazzare chi se ne va, sono le previsioni del ministero, serviranno 150 mila nuove leve l'anno per i prossimi tre anni.