Province: sindacati, a Cosenza stipendi a rischio 'Mancati trasferimenti Governo creano problemi di

COSENZA, 29 OTTOBRE - "Stipendi a rischio per i prossimi mesi, nessuna erogazione del salario accessorio da più di un anno mentre è incerta l'offerta di servizi ai cittadini. È in estrema sintesi lo stato in cui versa la Provincia di Cosenza che, pur essendo in uno stato di regolarità finanziaria, non dispone della necessaria liquidità per affrontare le spese di gestione e funzionamento relativamente all'ultimo trimestre dell'anno". E' quanto denunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl territoriali, insieme alle Rsu, che per oggi hanno indetto un'assemblea sit-in di protesta all'esterno del palazzo della Provincia.



I sindacati, in una nota, sottolineano "come i mancati trasferimenti erariali da parte del governo nazionale e regionale relativamente agli anni 2018 e 2019, rendono insostenibile la normale amministrazione, l'erogazione dei servizi e il pagamento degli stipendi, per un ente che ha competenze, anche dopo l'incompiuta riforma Delrio, di importanti e fondamentali funzioni, quali, ad esempio, la viabilità provinciale, con circa 2.700 km di strada; l'edilizia scolastica, con la manutenzione e la gestione di circa 120 edifici; l'ambiente, i rifiuti e la depurazione e altro ancora".

Questa situazione di 'cassa', dovuto al mancato trasferimento delle risorse, "non consente più di effettuare, con la necessaria puntualità, i pagamenti in favore delle imprese che eseguono, per conto dell'ente, lavori, servizi e forniture, con ricadute negative anche per le lavoratrici ed i lavoratori interessati. Alla precarietà economica è da aggiungere quella del personale in servizio che, non percepisce da più di un anno ogni tipo di salario accessorio previsto da contratto". Una sofferenza che, per i sindacati, "si interseca con la carenza di personale, dovuta ai trasferimenti e per effetto dei pensionamenti, che insieme al blocco del turn over, registra ulteriori difficoltà nei settori strategici dell'ente: l'edilizia scolastica e la viabilità".