Razzismo, commissione Segre nasce senza voti LEGA-FDI-FI migranti, Di Maio: memorandum con Libia

ROMA, 31 OTTOBRE - Nasce al Senato una commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma d'istigazione all'odio. Ma la creatura voluta dalla Segre non ha i voti di Lega, Fdi e Fi. "Non vogliamo bavagli e stato di polizia che ci riportano a Orwell", afferma Salvini. Il memorandum con la Libia: secondo Di Maio "può essere migliorato nella parte che riguarda i centri e le condizioni dei migranti".