Regionali: Calabria, replica di Nicola Oddati Pd a Rubbettino "non era unica possibilità"

BOLOGNA, 17 NOVEMBRE - "Come Rubbettino aveva detto a Zingaretti e in altri incontri con altre realtà, si era preso del tempo per riflettere e ragionare sulla candidatura. Ora ha scelto di non andare avanti, anche perché ha notato una oggettiva litigiosità del campo politico in cui doveva operare. Ma non è l'unica possibilità di candidatura civica per allargare il campo del centrosinistra. Ci sono altre possibilità che già nelle prossime ore potrebbero materializzarsi". Così Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd, conversando con i giornalisti a margine dell'Assemblea nazionale dem a Bologna.

"Il percorso rimane lo stesso: siamo pronti a sostenere una candidatura civica per fare in modo che la Calabria possa vivere quel rinnovamento necessario che noi abbiamo decido di sostenere - ha aggiunto Oddati -. Oliverio (presidente uscente della Regione, ndr) comunque non sarà il candidato del Pd. Anzi, per noi Oliverio non sarà candidato perché è del Pd e deve rispettare le scelte del Pd".