Regionali: Di Maio, dove non saremo pronti non ci presentiamo 'Lo decideremo nei prossimi giorni'

ROMA, 12 NOVEMBRE - "Dove saremo pronti ci presenteremo, dove non saremo pronti no. Nei prossimi giorni prenderemo decisioni su questo dossier". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle liste stellate per le elezioni regionali, nel corso della della registrazione della puntata di 'Fuori dal coro' in onda stasera su Rete 4. Di maio ha poi dichiarato che "ci sono aspettative giuste dei cittadini, io non dico mai 'dovete aspettare'. Metto nel conto che anche se fai le cose per bene ai cittadini non starà bene, perché hanno un arretrato di trent'anni. Ma a un certo punto chi si trova a capo di una forza politica deve scegliere, fra il partito e il Paese: se guardassi i sondaggi dovrei fare come ha fatto qualcuno quest'estate, andandosene all'opposizione".