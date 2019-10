Regionali: Di Maio,domani incontro con eletti Emilia Romagna e Calabria (Video)

ROMA, 28 OTTOBRE - In una intervista a Sky Tg 24, il leader del M5S Luigi Di Maio ha annunciato che domani "ci sarà un incontro con gli eletti Cinque Stelle di Emilia Romagna e Calabria, per definire il percorso" che porterà alle elezioni. Di Maio ha anticipato che "il movimento può creare una terza via fuori dai due poli", ricordando che "il patto civico" con il Pd, in Umbria, "era un esperimento che non ha funzionato".