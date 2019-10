Regionali, M5s andrà da solo in Emilia-Romagna e Calabria gelo tra Di Maio, Conte e Grillo

ROMA, 30 OTTOBRE- M5s si presenterà da solo alle Regionali sia in Emilia-Romagna che in Calabria, secondo quanto emerso dagli incontri di Di Maio coi referenti del MoVimento sul territorio. Guerra fredda intanto in M5s dopo il flop in Umbria, col leader che finisce nel mirino dei malpancisti che lavorano a un documento. Ed è gelo tra Di Maio, Conte e Grillo. Oggi il debutto della neo-governatrice Umbra Tesei, eletta col centrodestra.