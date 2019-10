Regionali: Renzi, se si replica Pd-M5S per Italia vera una prateria

PERUGGIA, 28 OTTOBRE - "Fare uno scontro tra l'alleanza organica Pd-5 Stelle e l'alleanza sovranista è stato un errore in Umbria e se replicato ovunque in futuro apre a 'Italia viva' un'autentica prateria". Così Matteo Renzi a Bruno Vespa per il libro "Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)" in uscita martedì 4 novembre da Mondadori Railibri.



Renzi dice di non essere d'accordo sulla strategia unitaria organica dell'alleanza di governo: "L'idea che ha qualche ex compagno di partito democratico di sentirsi investito della missione divina di civilizzare i barbari - considerando tali i Cinque Stelle che spesso in realtà sono molto più "istituzionali" e amati dal sistema di quanto lo siamo noi - è arrogante e fuori della realtà. E quando vedo che in Umbria si mettono le penali a chi esce dal Pd penso che il Pd stia copiando la Casaleggio e Associati. E me ne dolgo. Io voglio fare politica, non essere eterodiretto dalla Piattaforma Rousseau: voglio essere libero e voglio fare politica, non seguire il populismo".