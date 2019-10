ROMA, 23 OTTOBRE - Via libera al Dpcm firmato dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con cui sono ripartiti circa 2 milioni e 800 mila euro, relativi al 2019, per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Lo rende noto il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie.