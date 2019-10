Regno Unito: 39 corpi scoperti in un camion proveniente dal Belgio

LONDRA, 24 OTTOBRE - Trentanove corpi, sono stati trovati nella notte tra martedì a mercoledì in un camion con cassone refrigerato proveniente dal Belgio, una "tragedia inimmaginabile". La polizia è stata avvisata poco prima dell'1:30 ora locale dai servizi di emergenza, che hanno scoperto i corpi senza vita in un camion in una zona industriale di Grays, nell'Essex, a circa trenta chilometri da Londra. Secondo i primi elementi delle indagini, nel cassone c'erano 8 donne, tra cui un giovane adulto e 31 uomini. La tragedia fa eco a un precedente avvenuto nel Regno Unito nel giugno 2000, 58 clandestini cinesi furono trovati morti asfissiati in un camion nel porto di Dover.

Secondo la polizia, il camion è entrato nel Regno Unito domenica 20 ottobre attraverso il porto di Holyhead, sulla costa occidentale dell'Inghilterra, da Dublino. Quindi ha preso in carico il container intorno alle 00:30 di mercoledì (martedì 23,30 GMT) a Purfleet, dove era arrivato da Zeebrugge, in Belgio. Il camion e il suo carico hanno lasciato il porto alle 01,05 (00,05 GMT).

IlTir, immatricolato a Varna, in Bulgaria, era appena stato abbandonato dal conducente, Mo Robinson, 25 anni, nordirlandese, che stava cercando di fuggire lasciandosi alle spalle il carico di orrore che aveva sin lì trasportato. Fermato dagli agenti,l’uomo è stato posto in carcere per presunto omicidio.

È in corso un'indagine per determinare le circostanze che hanno portato a queste morti e che hanno provocato l'indignazione nel paese e molte richieste di rafforzare la lotta contro i canali di immigrazione clandestina, che impiegano di volta in volta metodi sempre più rischiosi.

"È una tragedia inimmaginabile e straziante", ha dichiarato il Primo Ministro britannico Boris Johnson. Gli autori della tratta di esseri umani dovrebbero "essere cacciati e consegnati alla giustizia", ha aggiunto.

Luigi Palumbo