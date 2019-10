Ronaldo di rigore. Atalanta pari e polemiche a Napoli

TORINO , 30 OTTOBRE 2019- La Juventus vince al 94 esimo, grazie a un rigore trasformato dal solito Cristiano Ronaldo, che sotto il diluvio, riacciuffa una vittoria che fino a 10 secondi prima stava per sfuggire. La Juventus e il Genoa, si sono affrontate su un campo appesantito dalla copiosa pioggia. I bianconeri hanno sprecato molte occasioni da gol, ma solo nel finale hanno trovato la rete della vittoria grazie a un generoso calcio di rigore. Al gol iniziale di Bonucci, aveva risposto il giovane Kouame. Poi l'espulsione che ha permesso alla squadra di Sarri di giocare 30 minuti in superiorità numerica. Ha pareggiato l'Atalanta a Napoli, dove il match si é chiuso tra le proteste partenopee per una trattenuta di Kjaer su Llorente.

Giacomelli non ha concesso un penalty, e da lí sono partite le proteste degli azzurri, con espulsione di Carlo Ancelotti. La squadra partenopea, che era andata in vantaggio con Maksimovic, ha giocato un buon calcio, mettendo in mostra buone giocate e la splendida forma di Fabian Ruiz. L'Atalanta ha però trovato il pari con Pasalic, lesto a chiudere un'azione illuminata da Ilicic. Nell'occasione Meret non era stato perfetto. Nella ripresa gol di Milik e pareggio finale di Ilicic. Il Napoli esce dal campo furioso, Gasp si gode i suoi ragazzi e sa che per arrivare in Champions, dovrà piegare la resistenza del Cagliari di Maran, vittorioso con il Bologna, e pronto a dare fastidio alla banda Gasperini. Agli uomini di Ancelotti non sono bastati 8 minuti di recupero per piegare la resistenza degli orobici.