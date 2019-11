Salvini in Emilia-Romagna, bis delle sardine a Modena. 'Con la Cucchi ci vediamo in tribunale'

BOLOGNA, 19 NOVEMBRE - Mentre Salvini continua a battere l'Emilia-Romagna palmo a palmo e ad attaccare il presidente uscente Stefano Bonaccini, il movimento delle 'sardine' concede il bis dopo la manifestazione di giovedì a Bologna e accoglie il leader leghista a Modena con una flash mob al quale, in piazza Grande, hanno partecipato circa settemila persone. Contro l'ex ministro, intanto, giunge una querela di Ilaria Cucchi per aver detto dopo la sentenza di condanna dei carabinieri per l'uccisione del fratello che "la droga fa male". "Non mi fa paura", replica il leader della Lega, "ci vedremo in tribunale". Questa sera primo confronto tv tra i due candidati Borgonzoni e Bonaccini.