Salvini, 'giorni contati per Governo'

PERUGIA, 28 OTTOBRE - Per Matteo Salvini, dopo le elezioni umbre il governo "ha i giorni contati". "L'alleanza non paga", ammette Di Maio, che sottolinea però gli obiettivi raggiunti. "Un voto - ammette anche Zingaretti - certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo". La maggioranza tonerà a vedersi domani sulla manovra per definire un pacchetto di misure sulla famiglia. Intanto fa discutere un articolo del Financial Times che rivela una indagine interna del Vaticano su un fondo per il quale lavorò il premier Conte. Palazzo Chigi replica: 'nessun conflitto di interessi, era solo un parere legale'.