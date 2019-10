Schianto nel Cosentino, oggi funerali per 3 delle 4 vittime

COSENZA, 7 OTTOBRE - Si svolgeranno oggi pomeriggio, separatamente, i funerali di tre delle quattro vittime, tutte tra i 18 ed i 19 anni anni, dell'incidente stradale accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi lungo la statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Rende. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha proclamato per oggi, in coincidenza con le esequie, il lutto cittadino. Nella chiesa di Cristo Re, alle 15:30, sono in programma i funerali di Paolo Iantorno ed alle 17:30 quelli di Mario Chiappetta. In un'altra chiesa, quella del Crocefisso, alle 15:30, si svolgeranno i funerali di Federico Lentini. Non si sa ancora, invece, quando si svolgeranno i funerali della quarta vittima dell'incidente, Alessandro Algieri, che era alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente, la cui salma non é stata ancora consegnata ai familiari a causa della necessità, secondo quanto si é appreso, di effettuare i necessari esami tossicologici. Il sindaco Occhiuto, con l'ordinanza con cui ha disposto il lutto, ha anche invitato i dirigenti scolastici "a disporre che i docenti attuino, durante l'odierna o le successive giornate, attività formative volte alla riflessione sul tragico evento, affinché i giovani possano trarre spunti sulle cause della disgrazia, fungendo la monito